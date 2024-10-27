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Российские корабли покидают Черное и Азовское моря

27 октября 2024 11:21
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Российские военные корабли покинули Черное и Азовское моря
Корабли на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро, 27 октября, в Черном и Азовском морях отсутствуют российские военные корабли, они заведены в пункты базирования. Однако в Средиземном море зафиксированы вражеские суда с ракетами "Калибр".

Об этом в субботу, 27 октября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве ракетоносителей в морях. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

  • В Черном море — ракетоносителей нет.
  • В Азовском море корабли отсутствуют.
  • В Средиземном море находятся два российских судна, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 24 ракет.

Движение по морю продолжается

За последние сутки через Керченский пролив в интересах России прошли несколько коммерческих судов: пять судов вошли в Черное море, из которых четыре продолжили свой путь в Босфор, и семь судов зашли в Азовское море, трое из которых прибыли из пролива Босфор.

В то же время, военные подчеркивают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на судах. Это представляет угрозу для безопасности мореходства, в том числе для коммерческих и гражданских судов, находящихся вблизи маршрута российских судов.

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар на складе. Также ночью враг запустил 80 ударных дронов из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.

Одесса ракетоноситель Одесская ОГА Одесская область Черное море Новости Одессы

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