Путин атакует продовольственную безопасность Украины

Попадание в гражданское судно в Черном море. Фото иллюстративный: mtu.gov.ua

Российские удары по портам Одесчины направлены не только на устрашение украинцев, но и на глобальную продовольственную безопасность мира. Путин стремится вытеснить Украину с рынка зерна, чтобы пополнить российский бюджет.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Угроза не только для Украины

По его словам, несмотря на эффективное разминирование морских коридоров, Украина остается под постоянной угрозой ракетных ударов и авиационных атак, которые осуществляет Россия. Эти удары направлены не только на украинскую территорию, но и на интересы союзников Украины, поскольку целью является глобальная продовольственная безопасность.

"Это удары не только по нашей территории, но и по нашим союзникам, по продовольственной безопасности мира. Путин пытается уменьшить долю Украины на рынке зерна или вообще вытеснить нас", — подчеркнул он.

Россия продает краденное зерно

Братчук также отметил, что руководство агрессора пытается ослабить присутствие Украины на международном рынке зерна, что позволит России контролировать эту нишу, заполняя ее собственным и ворованным украинским зерном. Таким образом, Путин планирует использовать прибыль для финансирования для пополнения военного бюджета и финансирования войны против Украины.

"Россия готова заполонить этот рынок своим зерном и ворованным украинским зерном. Все очевидно — это часть их стратегии", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, российские корабли покидают Черное и Азовское моря. Также ночью враг запустил 80 ударных дронов из Орла, Курска и Приморско-Ахтарска.