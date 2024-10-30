Кіпер може стати генпрокурором

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер може обійняти посаду генерального прокурора України. Його кандидатуру на цю посаду розглядають вже досить давно.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповіла народна депутатка Анна Скороход.

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"Щодо кандидатур, я знаю, що розглядають Кіпера і Кравченка, розглядають вже в принципі дуже давно", — сказала депутатка.

Зазначимо, Олег Кіпер працював в органах прокуратури з 2001 року. Зокрема, з 2020 по 2023 роки він очолював прокуратуру Києва.

Хто стане генпрокурором

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня, Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Андрія Костіна. За це проголосували 255 депутатів. Серед його можливих наступників Анна Скороход, крім Олега Кіпера, називає керівника Київської ОВА Руслана Кравченка і першого заступника генерального прокурора Олексія Хоменка. Щодо останнього, депутатка заявила, що він може бути пов'язаний з проросійським політиком Андрієм Деркачем.

Раніше ми повідомляли, як Андрій Костін прокоментував своє звільнення з посади генпрокурора. Також шість керівників регіональних прокуратур подали у відставку.