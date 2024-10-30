Кипер может стать генпрокурором

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер может вступить в должность генерального прокурора Украины. Его кандидатуру на этот пост рассматривают уже достаточно давно.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказала народный депутат Анна Скороход.

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"По кандидатурам, я знаю, что рассматривают Кипера и Кравченко, рассматривают уже в принципе очень давно", — сказала депутат.

Отметим, что Олег Кипер работал в органах прокуратуры с 2001 года. В частности, с 2020 по 2023 год он возглавлял прокуратуру Киева.

Кто станет генпрокурором

Напомним, вчера, 29 октября, Верховная Рада поддержала отставку генпрокурора Андрея Костина. За это проголосовали 255 депутатов. Среди его возможных преемников Анна Скороход кроме Олега Кипера называет руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко и первого заместителя генерального прокурора Алексея Хоменко. Относительно последнего депутат заявила, что он может быть связан с пророссийским политиком Андреем Деркачем.

Ранее мы сообщали, как Андрей Костин прокомментировал свое увольнение с должности генпрокурора. Также шесть руководителей региональных прокуратур подали в отставку.