Конкурентоздатність Дунайського логістичного кластеру під загрозою

Баржі на Дунаї. Фото: facebook/Дмитро Москаленко

Дунайський логістичний кластер, який відіграє ключову роль у транспортній системі України, стоїть на межі стагнації. Без стабільних вантажів та комплексного підходу до розвитку його конкурентоздатність суттєво знижується, що загрожує переміщенням експорту до європейських портів.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомив Генеральний директор Українського Дунайського пароплавства (УДА) Дмитро Москаленко.

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Допис Дмитра Москаленко. Фото: скриншот

Нестача вантажів в УДА

Українські дунайські порти, попри свій значний потенціал, стикаються з глобальною проблемою — нестача вантажів, що робить їх неконкурентоздатними у порівнянні з іншими європейськими портами. За словами Дмитра Москаленко, якщо ситуація не зміниться, український бізнес може переорієнтувати свій експорт на польський Гданськ або інші порти ЄС, що не тільки послабить позиції України в регіоні, а й негативно вплине на економіку.

"Всі правильні та корисні ініціативи, ідеї, пропозиції можуть так і залишитись на папері, якщо не буде вирішена ключова проблема Дунайського логістичного кластеру — відсутність вантажів.

У глобальній конкурентній боротьбі за експортний вантаж Дунайські порти сьогодні навіть не на другому місці", — написав генеральний директор УДА.

Потрібна концепція розвитку

Дмитро Москаленко каже, що для порятунку Дунайського кластеру потрібна чітка концепція розвитку логістичного ланцюга, що включає залізничні перевезення, ефективне накопичення товарів, належну інфраструктуру для перевалки та річковий флот. Зусилля, спрямовані лише на окремі компоненти, не дадуть результату, якщо вся логістична система працюватиме з перебоями.

"Ми або всі разом знайдемо робочу логістичну модель та запропонуємо державі бізнес-план із певними стимулами та інструментами підтримки. Або всі разом зайдемо у глухий кут. Бо не має сенсу посилювати якусь одну складову, якщо принципово не працює увесь логістичний комплекс", — додав Москаленко.

Вантажоперевезення через дунайські порти

Торік, за словами гендиректора УДА, обсяги вантажоперевезень через дунайські порти сягали рекордних 3,2 млн тонн на місяць. Однак тепер про такі показники не йдеться. Для збереження потенціалу та забезпечення сталого розвитку кластера УДП необхідно мати щонайменше 150 тис. тонн вантажів щомісяця. Такий план має бути комплексним і орієнтованим на реалії ринку.

"Дунай зупиняється. Дунай потребує комплексного плану, що базується на реаліях ринку, а не ілюзіях нібито "точкові" проєкти та покращення змінять загальну картину", — додав Дмитро.

Ситуація у портах сьогодні

Нині порт Рені функціонує лише на 5%, а у порту Ізмаїл вантажопотік знизився на 40%. Здебільшого там обробляються імпортні вантажі.

Нагадаємо, в Україні обговорюється ідея активізації дунайських портів на тлі російських атак на Одесу, Південне і Чорноморськ. Але спеціалісти з логістики вважають, що наразі це неможливо. Також ми писали, що на Ренійський морський торгівельний порт поскаржилися оператори, що їм навмисно ускладнюють умови роботи.