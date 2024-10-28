Порт Рені завищує тарифи для операторів

Судно у порту Рені. Фото: адміністрація порту

Антимонопольний комітет розпочав розслідування на ознаками зловживання у Ренійському морському торговельному порту. На підприємство поскаржилися портові оператори. Компанії стверджують, що їм навмисно ускладнюють умови роботи.

Про це повідомили в Антимонопольному комітеті України.

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На що скаржаться

Одна із стивідорних компаній, яка працює у порту. поскаржилась на те, що підприємство встановило завищені тарифи на користування його інфраструктурою.

"За інформацією заявника, такі умови надання послуг з перевантаження вантажів безпосередньо негативно впливають та обмежують його діяльність, як портового оператора", — йдеться у повідомленні.

В АМКУ вважають, що порт може зловживати своїм монопольним становищем.

"Зважаючи на виявлені факти, адміністративна колегія Південного МТВ 25 жовтня 2024 року розпочала розгляд справи про порушення підприємством законодавства про захист економічної конкуренції", — повідомили у комітеті.

Нагадаємо, на Одещині ніяк не можуть продати Білгород-Дністровський порт. Однією з причин може бути невелика глибина підхідного каналу. Також стало відомо, навіщо росіяни обстрілюють Одеський порт.