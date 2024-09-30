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Чому Білгород-Дністровський порт досі не продали — думка директора

30 вересня 2024 15:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чому порт на Одещині ніяк не можуть продати
Директорка Оксана Кіктенко у Білгород-Дністровському порті. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Бажаючих придбати Білгород-Дністровський морський торговельний порт досі немає. Хоча сам майновий комплекс перебуває у доброму стані, потенційних покупців відлякує маленька глибина підхідного каналу.

Про це розповіла директорка порту Оксана Кіктенко.

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Проблема у розмірі

За словами директорки, хоча у паспорті порту глибина каналу визначена у 5,5 метрів фактично йдеться про 1,9 метри. Ця проблема триває досить довго — починаючи з 2013 року найбільша глибина каналу сягала 3,5 метри. 

Оксана Кіктенко стверджує, що переговори з Адміністрацією морських портів України про поглиблення каналу тривають вже чотири роки.

"На всі наші запити АМПУ не дає будь-яких гарантій та термінів відновлення необхідних глибин, в порушення норм законодавчих актів, оскільки відповідно до Правил технічної експлуатації портових гідротехнічних споруд за замовчування підхідні канали і портові акваторії повинні підтримуватись у габаритах, встановлених паспортом", — стверджує вона.

За словами директорки, через таку невизначеність бізнес не наважується купувати порт, щоби вкладені кошти не виявилися замороженими.

Одинадцять спроб

Відзначимо, що перший аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту відбувся 3 березня 2023 року. Втім, охочих придбати майновий комплекс тоді не знайшлося. На других торгах перемогла фірма "Укрдонінвест", але через місяць вона відмовилася платити за покупку. Ще чотири аукціони відбулися влітку 2023 року. 

Навесні поточного року порт виставляли на продаж двічі, і знову невдало. Нарешті, у вересні аукціон скасовували вже тричі. 

Нагадаємо, в Україні дозволили продаж частини акцій державних банків.

Також Фонд державного майна провів аукціон в онлайн-режимі з продажу першого українського активу зі стартовою вартістю 1 грн.

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