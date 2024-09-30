Почему порт в Одесской области никак не могут продать

Директор Оксана Киктенко в Белгород-Днестровском порту. Фото: Facebook

Желающих купить Белгород-Днестровский морской торговый порт до сих пор нет. Хотя сам имущественный комплекс находится в хорошем состоянии, потенциальных покупателей отпугивает небольшая глубина подходного канала.

Об этом рассказала директор порта Оксана Киктенко.

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Проблема в размере

По словам директора, хотя в паспорте порта глубина канала определена в 5,5 метра фактически речь идет о 1,9 метра. Эта проблема длится довольно долго — начиная с 2013 года, наибольшая глубина канала достигала 3,5 метра.

Оксана Киктенко утверждает, что переговоры с Администрацией морских портов Украины об углублении канала длятся уже четыре года.

"На все наши запросы АМПУ не дает каких-либо гарантий и сроков восстановления необходимых глубин в нарушение норм законодательных актов, поскольку в соответствии с Правилами технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений, по умолчанию подходные каналы и портовые акватории должны поддерживаться в габаритах, установленных паспортом", — утверждает она.

По словам директора, из-за такой неопределенности бизнес не решается покупать порт, чтобы вложенные средства не оказались замороженными.

Одиннадцать попыток

Отметим, что первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел 3 марта 2023 года. Впрочем, желающих приобрести имущественный комплекс тогда не нашлось. На вторых торгах победила фирма "Укрдонинвест", но спустя месяц она отказалась платить за покупку. Еще четыре аукциона прошли летом 2023 года.

Весной текущего года порт выставляли на продажу дважды и снова неудачно. Наконец, в сентябре аукцион был отменен уже трижды.

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков.

Также Фонд государственного имущества провел аукцион в онлайн-режиме по продаже первого украинского актива со стартовой стоимостью 1 грн.