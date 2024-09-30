Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Почему Белгород-Днестровский порт до сих пор не продали — мнение директора arrow

Почему Белгород-Днестровский порт до сих пор не продали — мнение директора

30 сентября 2024 15:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Почему порт в Одесской области никак не могут продать
Директор Оксана Киктенко в Белгород-Днестровском порту. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Желающих купить Белгород-Днестровский морской торговый порт до сих пор нет. Хотя сам имущественный комплекс находится в хорошем состоянии, потенциальных покупателей отпугивает небольшая глубина подходного канала.

Об этом рассказала директор порта Оксана Киктенко.

Читайте также:

Проблема в размере

По словам директора, хотя в паспорте порта глубина канала определена в 5,5 метра фактически речь идет о 1,9 метра. Эта проблема длится довольно долго — начиная с 2013 года, наибольшая глубина канала достигала 3,5 метра.

Оксана Киктенко утверждает, что переговоры с Администрацией морских портов Украины об углублении канала длятся уже четыре года.

"На все наши запросы АМПУ не дает каких-либо гарантий и сроков восстановления необходимых глубин в нарушение норм законодательных актов, поскольку в соответствии с Правилами технической эксплуатации портовых гидротехнических сооружений, по умолчанию подходные каналы и портовые акватории должны поддерживаться в габаритах, установленных паспортом", — утверждает она.

По словам директора, из-за такой неопределенности бизнес не решается покупать порт, чтобы вложенные средства не оказались замороженными.

Одиннадцать попыток

Отметим, что первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел 3 марта 2023 года. Впрочем, желающих приобрести имущественный комплекс тогда не нашлось. На вторых торгах победила фирма "Укрдонинвест", но спустя месяц она отказалась платить за покупку. Еще четыре аукциона прошли летом 2023 года.

Весной текущего года порт выставляли на продажу дважды и снова неудачно. Наконец, в сентябре аукцион был отменен уже трижды.

Напомним, в Украине разрешили продажу части акций государственных банков.

Также Фонд государственного имущества провел аукцион в онлайн-режиме по продаже первого украинского актива со стартовой стоимостью 1 грн.

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:45 Будьте осторожны – завтра в Одессе ожидается сильный шторм с дождем

16:44 В Запорожье экс начальник ТЦК привлекал подчиненных к ремонту собственного дома

16:33 Хотели выпустить 100 тыс. фейковых купюр — в Львове задержали фальшивомонетчиков

16:32 Штормовое предупреждение в Харькове — синоптики сообщают об опасности завтра

16:31 Динамовец Цитаишвили забил первый гол в Ла Лиге

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

16:12 Работа на удаленке — какие должности и зарплаты предлагают в Одессе

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

15:54 Работал в Мариуполе во время окружения — в Одессе новый руководитель экстренки

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

15:31 Защитник Динамо рассказал, почему отказался сыграть за сборную Украины

16:45 Будьте осторожны – завтра в Одессе ожидается сильный шторм с дождем

16:44 В Запорожье экс начальник ТЦК привлекал подчиненных к ремонту собственного дома

16:33 Хотели выпустить 100 тыс. фейковых купюр — в Львове задержали фальшивомонетчиков

16:32 Штормовое предупреждение в Харькове — синоптики сообщают об опасности завтра

16:31 Динамовец Цитаишвили забил первый гол в Ла Лиге

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

16:12 Работа на удаленке — какие должности и зарплаты предлагают в Одессе

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

15:54 Работал в Мариуполе во время окружения — в Одессе новый руководитель экстренки

15:31 Защитник Динамо рассказал, почему отказался сыграть за сборную Украины

15:25 ВВК в октябре 2024-го — кому не нужно являться в ТЦК

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Text

10:47 ЦИК издала постановление, указывающее на возможную подготовку к выборам — детали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

10:22 Уничтожение С-300 в Крыму изменило тактику ударов РФ по Запорожью, — Тимочко

Text

08:00 Массированная атака на Украину и новые кадровые решения — эфир Ранок.LIVE

29 сентября 2024
Text

18:39 Удар по Константиновке — полиция помогает вытаскивать людей из-под завалов

28 сентября 2024
Text

12:36 В КГГА думают, как отключить должников от централизованного отопления

27 сентября 2024
Text

23:58 Нардеп сделал заявление о работе иностранных журналистов с украинскими военными

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

23 сентября 2024

19:59 В Киеве охранник ЖК предупреждал жителей о приходе ТЦК — что решил суд