Порт Рени завышает тарифы для операторов

Судно в порту Рени. Фото: администрация порта

Антимонопольный комитет начал расследование по признакам злоупотребления в Ренийском морском торговом порту. На предприятие пожаловались портовые операторы. Компании утверждают, что им намеренно усложняют условия работы.

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

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Одна из стивидорных компаний, работающая в порту. пожаловалась на то, что предприятие установило завышенные тарифы на использование его инфраструктуры.

"По информации заявителя, такие условия предоставления услуг по перегрузке грузов оказывают непосредственное негативное влияние и ограничивают его деятельность, как портового оператора", — говорится в сообщении.

В АМКУ считают, что порт может злоупотреблять своим монопольным положением.

"Учитывая выявленные факты, административная коллегия Южного МТВ 25 октября 2024 начала рассмотрение дела о возбуждении предприятием законодательства о защите экономической конкуренции", — сообщили в комитете.

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