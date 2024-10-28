Порт Рени завышает тарифы для операторов

Завышают цены — в Одесской области бизнесмены жалуются на порт
Антимонопольный комитет начал расследование по признакам злоупотребления в Ренийском морском торговом порту. На предприятие пожаловались портовые операторы. Компании утверждают, что им намеренно усложняют условия работы.
Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.
На что жалуются
Одна из стивидорных компаний, работающая в порту. пожаловалась на то, что предприятие установило завышенные тарифы на использование его инфраструктуры.
"По информации заявителя, такие условия предоставления услуг по перегрузке грузов оказывают непосредственное негативное влияние и ограничивают его деятельность, как портового оператора", — говорится в сообщении.
В АМКУ считают, что порт может злоупотреблять своим монопольным положением.
"Учитывая выявленные факты, административная коллегия Южного МТВ 25 октября 2024 начала рассмотрение дела о возбуждении предприятием законодательства о защите экономической конкуренции", — сообщили в комитете.
Напомним, в Одесской области никак не могут продать Белгород-Днестровский порт. Одной из причин может являться небольшая глубина подходного канала. Также стало известно, зачем россияне обстреливают Одесский порт.
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