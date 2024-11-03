Конкурентоспособность Дунайского логистического кластера под угрозой

Баржи на Дунае. Фото: facebook/Дмитрий Москаленко

Дунайский логистический кластер, играющий ключевую роль в транспортной системе Украины, стоит на грани стагнации. Без стабильных грузов и комплексного подхода к развитию его конкурентоспособность существенно снижается, что чревато перемещением экспорта в европейские порты.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил Генеральный директор Украинского Дунайского пароходства (УДА) Дмитрий Москаленко.

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Сообщение Дмитрия Москаленко. Фото: скриншот

Нехватка грузов в УДА

Украинские дунайские порты, несмотря на свой значительный потенциал, сталкиваются с глобальной проблемой — нехватка грузов, что делает их неконкурентоспособными по сравнению с другими европейскими портами. По словам Дмитрия Москаленко, если ситуация не изменится, украинский бизнес может переориентировать свой экспорт на польский Гданьск или другие порты ЕС, что не только ослабит позиции Украины в регионе, но и окажет негативное влияние на экономику.

"Все правильные и полезные инициативы, идеи, предложения могут так и остаться на бумаге, если не будет решена ключевая проблема Дунайского логистического кластера — отсутствие грузов. В глобальной конкурентной борьбе за экспортный груз Дунайские порты сегодня даже не на втором месте", — написал генеральный директор УДА.

Нужна концепция развития

Дмитрий Москаленко говорит, что для спасения Дунайского кластера необходима четкая концепция развития логистической цепи, включающая железнодорожные перевозки, эффективное накопление товаров, надлежащую инфраструктуру для перевалки и речной флот. Усилия, направленные только на отдельные компоненты, не принесут результата, если вся логистическая система будет работать с перебоями.

"Мы или все вместе найдем рабочую логистическую модель и предложим государству бизнес-план с определенными стимулами и инструментами поддержки. Или все вместе зайдем в тупик. Потому что нет смысла усиливать какую-то одну составляющую, если принципиально не работает весь логистический комплекс", — добавил Москаленко.

Грузоперевозки через дунайские порты

В прошлом году, по словам гендиректора УГА, объемы грузоперевозок через дунайские порты достигали рекордных 3,2 млн. тонн в месяц. Однако теперь о таких показателях речь не идет. Для сохранения потенциала и обеспечения устойчивого развития кластера УДП необходимо иметь не менее 150 тыс. тонн грузов ежемесячно. Этот план должен быть комплексным и ориентированным на реалии рынка.

"Дунай останавливается. Дунай нуждается в комплексном плане, который базируется на реалиях рынка, а не иллюзиях якобы "точечных" проектов и улучшения изменят общую картину", — добавил Дмитрий.

Ситуация в портах сегодня

В настоящее время порт Рени функционирует всего на 5%, а в порту Измаил грузопоток снизился на 40%. В основном там обрабатываются импортные грузы.

Напомним, в Украине обсуждается идея активизации дунайских портов на фоне российских атак на Одессу, Южное и Черноморск. Но специалисты по логистике считают, что это невозможно. Также мы писали, что на Ренийский морской торговый порт пожаловались операторы, которым намеренно усложняют условия работы.