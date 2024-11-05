Начальнику Одесской ОВА вручили благодарность за детенизацию экономики

Вручение благодарности Олегу Киперу. Фото: Одесская ОВА

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер получил благодарность за значительный вклад в детенизацию экономики Украины.

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщили в UNN.

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Благодарность от аграриев Олегу Киперу

Начальник Одесской ОВА провел встречу с главой Всеукраинского аграрного совета Андреем Дикуном.

"От имени добросовестных налогоплательщиков Украины, не только Одесщины, но и всей Украины, аграрного сектора, я вас очень благодарю", — сказал Андрей Дикун.

Благодарность Олегу Киперу от аграриев. Фото: UNN

В ходе встречи Андрей Дикун отметил, что усиление экспорта дало положительные результаты в борьбе с теневым рынком зерна.

"Аграрии приветствуют это решение, поскольку мы на практике увидели, что спрос на зерно без документов значительно снизился. Более того, видим, что уже ищут возможности сделать легальные документы, чего раньше не было. То есть система заработала. И мы рассчитываем, что она будет работать не только в Одесской области", — отметил глава Всеукраинского аграрного совета.

Напомним, аграрии Одесской области активно работают над посевной кампанией озимых культур. Она должна стать основой продовольственной безопасности региона и всей Украины в следующем году.

Дунайские порты под угрозой из-за отсутствия стабильных грузов и комплексного подхода к развитию, что чревато перемещением экспорта в европейские порты.