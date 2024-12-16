В Одесі скасували наказ про посилення контролю над експортом зерна

Зерно вантажать на судно. Фото: Новини.LIVE

Одеська обласна військова адміністрація скасувала власний наказ про посилення контролю над експортом сільськогосподарської продукції. Цей документ критикували експортери, але посадовці називали необхідним і корисним.

Про це повідомили в Українській зерновій асоціації.

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Суперечливий наказ

Йдеться про наказ, виданий у серпні минулого року. Він змінив порядок подання податкової накладної на вивезення зерна. Експортери заявляли, що документ суперечить Митному кодексу й становить загрозу для торгівлі аграрною продукцією. Своєю чергою, в ОВА стверджували, що наказ не дає створювати фірми-"одноденки" й забезпечив повернення в Україну 6 млрд доларів валютної виручки.

В аграрній асоціації заявили, що вітають скасування наказу.

"УЗА всіляко підтримує детінізацію ринку зерна та впровадження відповідних механізмів, які задовольнятимуть як державу, так і бізнес, який працює відкрито і прозоро", — йдеться у повідомленні.

Що говорять посадовці

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю програмі "Мосейчук+" розповів, що з 1 грудня набула чинності постанова Кабінету міністрів про запровадження режиму експортного забезпечення. За його словами, в цьому документі прописані ті ж пункти, що й у наказі.

"Дана позитивна оцінка і сьогодні це законом регламентовано. Тому я підписав про скасування цього наказу. Всім, хто писав, що я взяв під себе, сьогодні офіційно доповідаю, що я відмовився від всіх цих питань, тому що вже є законодавча позиція, і це буде працювати по території всієї нашої держави", — сказав керівник ОВА.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності. Сам Олег Кіпер заявив, що такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.