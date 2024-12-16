Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нові правила на митниці — Одеська ОВА скасувала власний наказ arrow

Нові правила на митниці — Одеська ОВА скасувала власний наказ

16 грудня 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі скасували наказ про посилення контролю над експортом зерна
Зерно вантажать на судно. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська обласна військова адміністрація скасувала власний наказ про посилення контролю над експортом сільськогосподарської продукції. Цей документ критикували експортери, але посадовці називали необхідним і корисним.

Про це повідомили в Українській зерновій асоціації

Читайте також:

Суперечливий наказ

Йдеться про наказ, виданий у серпні минулого року. Він змінив порядок подання податкової накладної на вивезення зерна. Експортери заявляли, що документ суперечить Митному кодексу й становить загрозу для торгівлі аграрною продукцією. Своєю чергою, в ОВА стверджували, що наказ не дає створювати фірми-"одноденки" й забезпечив повернення в Україну 6 млрд доларів валютної виручки.

В аграрній асоціації заявили, що вітають скасування наказу.

"УЗА всіляко підтримує детінізацію ринку зерна та впровадження відповідних механізмів, які  задовольнятимуть як державу, так і бізнес, який працює відкрито і прозоро", — йдеться у повідомленні.

Що говорять посадовці

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв'ю програмі "Мосейчук+" розповів, що з 1 грудня набула чинності постанова Кабінету міністрів про запровадження режиму експортного забезпечення. За його словами, в цьому документі прописані ті ж пункти, що й у наказі.  

"Дана позитивна оцінка і сьогодні це законом регламентовано. Тому я підписав про скасування цього наказу. Всім, хто писав, що я взяв під себе, сьогодні офіційно доповідаю, що я відмовився від всіх цих питань, тому що вже є законодавча позиція, і це буде працювати по території всієї нашої держави", — сказав керівник ОВА.

Нагадаємо, у серпні 2023 року Олег Кіпер видав наказ про посилення митного контролю над експортом зерна та іншої сільгосппродукції в Одеській області. Видання "Громадське" опублікувало розслідування, в якому йдеться, що після цього наказу на ринку з'явилися десятки компаній з ознаками фіктивності. Сам Олег Кіпер заявив, що такі твердження не мають сенсу і свідчать лише про інтерес до його персони.

Одеська область Одеська ОДА зерно експорт зерна митниця Олег Кіпер

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:30 Виплати військовим — хто може отримати 70 тис. грн

14:21 Масова бійка поліцейських з жінками в Одесі — подробиці

14:13 У Новій пошті розповіли, як працюватимуть на новорічні свята

14:06 Дешевше, ніж в Буковелі — де можна недорого відпочити в Карпатах

13:53 В Одесі оновили графіки на понеділок — коли буде світло

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

13:52 Сильний вітер і мокрий сніг — Діденко дала прогноз на завтра

13:46 Зима без російського газу — як перезимують країни ЄС

13:34 ФСБ через Telegram завербувала підлітків з Харкова — що ті робили

13:33 Усик — Ф'юрі — як дивитися головний боксерський поєдинок року

13:32 Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад

14:30 Виплати військовим — хто може отримати 70 тис. грн

14:21 Масова бійка поліцейських з жінками в Одесі — подробиці

14:13 У Новій пошті розповіли, як працюватимуть на новорічні свята

14:06 Дешевше, ніж в Буковелі — де можна недорого відпочити в Карпатах

13:53 В Одесі оновили графіки на понеділок — коли буде світло

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

13:52 Сильний вітер і мокрий сніг — Діденко дала прогноз на завтра

13:46 Зима без російського газу — як перезимують країни ЄС

13:34 ФСБ через Telegram завербувала підлітків з Харкова — що ті робили

13:33 Усик — Ф'юрі — як дивитися головний боксерський поєдинок року

13:32 Ціна глобального тренду — у скільки обійдеться дубайський шоколад

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті