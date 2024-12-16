В Одессе упразднили приказ об усилении контроля над экспортом зерна

Зерно грузят на судно. Фото: Новини.LIVE

Одесская областная военная администрация отменила свой приказ об усилении контроля за экспортом сельскохозяйственной продукции. Этот документ критиковали экспортеры, но чиновники называли необходимым и полезным.

Об этом сообщили в Украинской зерновой ассоциации.

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Противоречивый приказ

Речь идет о приказе, изданном в августе прошлого года. Он изменил порядок предоставления налоговой накладной на вывоз зерна. Экспортеры заявляли, что документы противоречит Таможенному кодексу и представляет угрозу торговле аграрной продукцией. В свою очередь, в ОВА утверждали, что приказ не дает создавать фирмы-"однодневки" и обеспечил возврат в Украину 6 млрд долларов валютной выручки.

В аграрной ассоциации заявили, что приветствуют упразднение приказа.

"УЗА всячески поддерживает детенизацию рынка зерна и внедрение соответствующих механизмов, удовлетворяющих как государство, так и бизнес, который работает открыто и прозрачно", — говорится в сообщении.

Что говорят чиновники

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер в интервью программе "Мосейчук+" рассказал, что с 1 декабря вступило в силу постановление Кабинета министров о введении режима экспортного обеспечения. По его словам, в этом документе прописаны те же пункты, что и в приказе.

"Дана положительная оценка и сегодня это законом регламентировано. Поэтому я подписал об отмене этого приказа. Всем, кто писал, что я взял под себя, сегодня официально докладываю, что я отказался от всех этих вопросов, потому что уже есть законодательная позиция, и это будет работать по территории всего нашего государства", — сказал руководитель ОВА.

Напомним, в августе 2023 Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля над экспортом зерна и другой сельхозпродукции в Одесской области. Издание "Общественное" опубликовало расследование, в котором говорится, что после этого приказа на рынке появились десятки компаний с признаками фиктивности. Сам Олег Кипер заявил, что такие утверждения не имеют смысла и свидетельствуют только об интересе к его персоне.