Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ arrow

Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ

16 декабря 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе упразднили приказ об усилении контроля над экспортом зерна
Зерно грузят на судно. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесская областная военная администрация отменила свой приказ об усилении контроля за экспортом сельскохозяйственной продукции. Этот документ критиковали экспортеры, но чиновники называли необходимым и полезным.

Об этом сообщили в Украинской зерновой ассоциации.

Читайте также:

Противоречивый приказ

Речь идет о приказе, изданном в августе прошлого года. Он изменил порядок предоставления налоговой накладной на вывоз зерна. Экспортеры заявляли, что документы противоречит Таможенному кодексу и представляет угрозу торговле аграрной продукцией. В свою очередь, в ОВА утверждали, что приказ не дает создавать фирмы-"однодневки" и обеспечил возврат в Украину 6 млрд долларов валютной выручки.

В аграрной ассоциации заявили, что приветствуют упразднение приказа.

"УЗА всячески поддерживает детенизацию рынка зерна и внедрение соответствующих механизмов, удовлетворяющих как государство, так и бизнес, который работает открыто и прозрачно", — говорится в сообщении.

Что говорят чиновники

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер в интервью программе "Мосейчук+" рассказал, что с 1 декабря вступило в силу постановление Кабинета министров о введении режима экспортного обеспечения. По его словам, в этом документе прописаны те же пункты, что и в приказе.

"Дана положительная оценка и сегодня это законом регламентировано. Поэтому я подписал об отмене этого приказа. Всем, кто писал, что я взял под себя, сегодня официально докладываю, что я отказался от всех этих вопросов, потому что уже есть законодательная позиция, и это будет работать по территории всего нашего государства", — сказал руководитель ОВА.

Напомним, в августе 2023 Олег Кипер издал приказ об усилении таможенного контроля над экспортом зерна и другой сельхозпродукции в Одесской области. Издание "Общественное" опубликовало расследование, в котором говорится, что после этого приказа на рынке появились десятки компаний с признаками фиктивности. Сам Олег Кипер заявил, что такие утверждения не имеют смысла и свидетельствуют только об интересе к его персоне.

Одесская область Одесская ОГА зерно экспорт зерна таможня Олег Кипер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:11 ЕС утвердил пакет санкций против России — на что он направлен

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

13:00 "Зимова єПідтримка" — кто из детей не имеет права на помощь

12:59 Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ

12:36 Война и наследство — как не потерять все после выезда в ЕС

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

12:34 Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото

12:32 Мне хватило — Филимонов уходит из одесской политики

12:22 Льготы для родителей УБД — что будет с помощью в 2025 году

12:21 Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

13:11 ЕС утвердил пакет санкций против России — на что он направлен

13:00 "Зимова єПідтримка" — кто из детей не имеет права на помощь

12:59 Новые правила на таможне — Одесская ОВА отменила свой приказ

12:36 Война и наследство — как не потерять все после выезда в ЕС

12:34 Как строят метро на Виноградаре — в сети показали новые фото

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

12:32 Мне хватило — Филимонов уходит из одесской политики

12:22 Льготы для родителей УБД — что будет с помощью в 2025 году

12:21 Магнитная буря красного уровня атаковала планету — какая угроза

11:59 К дронам привыкаешь — Кипер про обстрелы и тревоги в Одессе

11:47 Последний раз в 2024 году — что нужно сделать ФЛП в декабре

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК