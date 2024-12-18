В Черноморске построили новый терминал

Зерно грузят на судно. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В порту Черноморска построили новый зерновой терминал. Он уже работает. Строительство началось уже после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщил в комментарии изданию Latifundist.com совладелец группы компаний Сергей Веренкиотов.

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Параметры терминала

По словам бизнесмена, новый терминал имеет суточную норму погрузки 8 тыс. тонн. Здесь можно грузить суда дедвейтом до 30 тыс. тонн. Мощность хранения составляет 33 тыс. тонн.

Сергей Веренкиотов отметил, что идея строительства возникла еще в начале полномасштабной войны.

Экспорт зерна из Одесской области

Напомним, в августе прошлого года начальник Одесской ОВА Олег Кипер издал приказ, которым усилил таможенный контроль над экспортом сельхозпродукции в Одесской области. В частности, был изменен порядок предоставления налоговой накладной на вывоз зерна. Документы вызвали противоречивую реакцию экспортеров. В то же время в ОВА отметили, что благодаря этому удалось вернуть в Украину 6 млрд долларов валютной выручки. В декабре областная администрация отменила приказ. Это объяснили тем, что новое правительственное постановление решило спорные вопросы.