У Миколаєві відновлять суднобудування — коли

Відкриття Миколаївського порту — коли чекати
Європейський Союз, ООН і Данія підтримали стратегію відбудови і розвитку Миколаєва як центру "блакитної економіки" в Україні. Йдеться про відродження морської інфраструктури на екологічних засадах.
Про це в ефірі "Громадського радіо" розповів голова громадської організації "Української асоціації центрів підтримки бізнесу" Артем Ващиленко.
Блакитна економіка
За словами експерта, "блакитна економіка" включає будування та ремонт суден, аквакультуру й біотехнології, рибальство, прибережний та морський туризм. В ЄС ця концепція визнана пріоритетною на найближчі десять років.
"Для Миколаєва, міста зі століттями морських традицій, та миколаївського "ДНК" цей шлях є логічним. Ми визначили стратегію відновлення та розвитку міста як центра "блакитної економіки", — говорить Артем Ващиленко.
Відродження суднобудування
Експерт відзначив, шо за часів СРСР була потреба створення великих флотів та, відповідно, великих суден. Україна має менші потреби.
"У Миколаєві є можливості для судноремонту та маломірного суднобудування. Це може бути флот, що обслуговує порти, безпекові напрямки, а також різні яхти, катери, річкові трамваї. Організація регулярних пасажирських перевезень за допомогою водного транспорту — це також частина стратегії відновлення міста", — пояснює він.
Перша міжнародна конференція, присвячена реалізації концепції "блакитної економіки" у Миколаєві, днями відбулася у Києві. Проєкти втілюються за фінансування Європейського Союзу, Королівства Данія та Програми розвитку ООН в Україні.
Нагадаємо, у дунайських портах критично знизився потік вантажів. Також ми повідомляли, що Британія виділить кошти для захисту портів Великої Одеси.
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