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Открытие Николаевского порта — когда ждать

4 ноября 2024 12:32
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаеве возобновят судостроение — когда
Николаевский морской порт. Фото: АММП
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Европейский Союз, ООН и Дания поддержали стратегию восстановления и развития Николаева как центра "голубой экономики" в Украине. Речь идет о возрождении морской инфраструктуры на экологических началах.

Об этом в эфире "Общественного радио" рассказал глава общественной организации "Украинской ассоциации центров поддержки бизнеса" Артем Ващиленко.

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Голубая экономика

По словам эксперта, "голубая экономика" включает строительство и ремонт судов, аквакультуру и биотехнологии, рыболовство, прибрежный и морской туризм. В ЕС эта концепция признана приоритетной в ближайшие десять лет.

"Для Николаева, города с веками морских традиций, и николаевского "ДНК" этот путь является логичным. Мы определили стратегию восстановления и развития города как центра "голубой экономики", — говорит Артем Ващиленко.

Возрождение судостроения

Эксперт отметил, что во времена СССР была необходимость создания больших флотов и, соответственно, больших судов. Украина нуждается меньше.

"В Николаеве есть возможности для судоремонта и маломерного судостроения. Это может быть флот, обслуживающий порты, направления безопасности, а также различные яхты, катера, речные трамваи. Организация регулярных пассажирских перевозок с помощью водного транспорта — это также часть стратегии восстановления города", — объясняет он.

Первая международная конференция, посвященная реализации концепции "голубой экономики" в Николаеве, на днях прошла в Киеве. Проекты реализуются за финансирование Европейского Союза, Королевства Дания и Программы развития ООН в Украине.

Напомним, в дунайских портах критически снизился поток грузов. Также мы сообщали, что Великобритания выделит средства для защиты портов Большой Одессы.

порт Одесса Николаев Черное море Николаевская область

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