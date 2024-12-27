В Одессу возвращается крупный морской перевозчик

Контейнерное судно CMA CGM. Фото: KiaaTiX

В Украину возвращается французская корпорация CMA CGM. Это один из четырех крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок. Компания запускает маршрут, соединяющий Одессу с портами Греции и Турции.

Об этом сообщает издание Splash 24/7.

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Что известно о маршруте

Маршрут Odessa Express будет курсировать между портами Одесса, Пирей (Греция) и Стамбул (Турция). На нем будут работать два судна: Lila Canada и TJ Orhan. Проект стартует в конце января 2025 года.

Отметим, что это будет первое прямое сообщение с Грецией с начала полномасштабной войны.

Что известно об операторе

Компания CMA CGM возникла в 1970-х годах в результате объединения двух фирм, существовавших с середины XIX века. На сегодняшний день она является крупнейшим во Франции и четвертым в мире морским контейнерным перевозчиком. Корпорация оперирует флотом из более чем 500 судов, имеет офисы и филиалы в 160 странах мира.

Напомним, в Одесской области открыли новый портовый терминал. Также мы писали о том, когда могут возобновить работу Николаевского порта.