В Одессу возвращается крупный морской перевозчик

Фирма из ТОП-5 морских перевозчиков мира возвращается в Одессу
В Украину возвращается французская корпорация CMA CGM. Это один из четырех крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок. Компания запускает маршрут, соединяющий Одессу с портами Греции и Турции.
Об этом сообщает издание Splash 24/7.
Что известно о маршруте
Маршрут Odessa Express будет курсировать между портами Одесса, Пирей (Греция) и Стамбул (Турция). На нем будут работать два судна: Lila Canada и TJ Orhan. Проект стартует в конце января 2025 года.
Отметим, что это будет первое прямое сообщение с Грецией с начала полномасштабной войны.
Что известно об операторе
Компания CMA CGM возникла в 1970-х годах в результате объединения двух фирм, существовавших с середины XIX века. На сегодняшний день она является крупнейшим во Франции и четвертым в мире морским контейнерным перевозчиком. Корпорация оперирует флотом из более чем 500 судов, имеет офисы и филиалы в 160 странах мира.
Напомним, в Одесской области открыли новый портовый терминал. Также мы писали о том, когда могут возобновить работу Николаевского порта.
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