Власникам іноземних суден, які потрапили під обстріли РФ, заплатять компенсацію

Пошкоджене російською ракетою судно. Фото: ілюстративне/Telegram

Кабмін затвердив бюджет на компенсації для власників і фрахтувальників суден, які постраждали через російські обстріли портів Одещини. Є виключення — судновласники з РФ та Білорусі грошей не отримають.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій України.

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Хто отримає компенсацію

У відомстві зазначили, що через воєнні дії на сьогодні відсутнє класичне покриття страхових виплат для суден, які працюють у північно-західній частині Чорного моря. Втім, бізнес продовжує тут працювати й зацікавлений у компенсаціях можливих збитків. Тому уряд вирішив виділити з резервного фонду держбюджету до 2 млрд грн на відшкодування судновласникам.

Найближчим часом планується розробити перелік видів збитків, які Україна готова компенсувати. Також у Міністерстві складуть умови відшкодування, вимоги до оцінки шкоди та перелік документів, які потрібні для отримання грошей.

Нагадаємо, до портів Великої Одеси повертається фірма, яка входить до ТОП-5 морських перевізників світу. Також ми писали, що на Одещині виставили на продаж майно рибпорту.