Одеський порт продає три судна

У Чорноморську виставили на продаж судна. Фото: Прозорро.Продажі

Майно Чорноморського рибного порту виставили на продаж. Йдеться про три судна й автомобіль. За них Фонд держмайна розраховує отримати 4,7 млн грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі "Прозорро.Продажі".

Читайте також:

Оголошення про продаж. Фото: скриншот

Що продають

Фонд держмайна продає єдиний майновий комплекс держпідприємства "Морська адміністрація Чорноморського рибного порту". До нього входять:

два наливних танкери "Южний" (знаходиться на причалі в селі Бурлача Балка) та "Восточний" (на причалі в Миколаївському торгівельному порту);

патрульний катер "Садко-2" (на причалі в Одеській області);

автомобіль Hyundai H-1.

Об'єктів нерухомості у складі лота немає. Аукціон призначений на 15 січня наступного року.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство виставило на продаж шість суден. За них планують отримати 440 млн грн. На підприємстві це рішення назвали болісним, але "єдино правильним".

Також в Одеському порту намагалися продати вантажне судно "Адмірал Де Рибас". Але аукціон так і не відбувся.