Одесский порт продает три судна

В Черноморске выставили на продажу судно. Фото: Прозорро.Продажи

Имущество Черноморского рыбного порта выставили на продажу. Речь идет о трех судах и автомобиле. За них Фонд госимущества рассчитывает получить 4,7 млн. грн.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из объявления на платформе "Прозорро.Продажи".

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Объявление о продаже. Фото: скриншот

Что продают

Фонд госимущества продает единый имущественный комплекс госпредприятия "Морская администрация Черноморского рыбного порта". В него входят:

два наливных танкера "Южный" (находится на причале в селе Бурлача Балка) и "Восточный" (на причале в Николаевском торговом порту);

патрульный катер "Садко-2" (на причале в Одесской области);

автомобиль Hyundai H-1.

Объектов недвижимости в составе лота нет. Аукцион назначен на 15 января следующего года.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство выставило на продажу шесть судов. За них планируется получить 440 млн грн. На предприятии это решение назвали болезненным, но "единственно верным".

Также в Одесском порту пытались продать грузовое судно "Адмирал Де Рибас". Но аукцион так и не прошел.