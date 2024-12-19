В Украине упростили процедуру компенсации переселенцам

Люди с чемоданом. Фото: иллюстративное/соцсети

Верховная Рада Украины проголосовала за законопроект о поддержке переселенцев. Теперь внутренне перемещенными лицами станет легче получить возмещение за пострадавшее жилье.

Об этом сообщил соавтор проекта, народный депутат Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Что изменилось

Новый закон касается имущества, находящегося в зоне боевых действий или оккупации. Поэтому владельцы не могут зафиксировать повреждения. Процедуру компенсации для них упростили. В частности, поврежденное имущество на оккупированных территориях приравнивается к разрушенному. Соответственно возмещение можно получить без проведения обследования.

"Это будет способствовать адаптации ВПЛ в новых общинах и улучшению их условий жизни, предоставляя возможность быстрее получить помощь для восстановления жилья", — говорит Алексей Гончаренко.

Напомним, в Винницкой и Днепропетровской областях переселенцам возместят расходы по аренде жилья. Финансовую помощь будут оказывать семьям, проживающим в принимающих общинах в течение полугода.

Также мы сообщали, что в Одессе откроют новый центр для переселенцев. Он рассчитан на 110 семей. Но разместиться в нем они смогут не раньше, чем через год.