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В Одесі відкриють новий центр для переселенців — подробиці

13 грудня 2024 17:09
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі буде новий центр для переселенців
Переселенці в Одесі. Фото: ілюстративне/Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі планують створити центр для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб. Приміщення вже знайшли, але його ще треба відремонтувати. 

Про це повідомляє видання "Укрінформ".

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Центр створять на базі гуртожитку на вулиці Краснова. За підрахунками мерії, там можуть розміститися 110 сімей. Наразі готують проєктну документацію для капітального ремонту приміщень. Самі ремонтні роботи розпочнуться вже наступного року.

Зазначимо, що за даними Одеської міськради, у місті перебувають близько 132 тис. внутрішньо переміщених осіб. Цього року для переселенців облаштували десять модульних будинків. Їх Одеса отримала в якості гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в Одесі закуплять житло для дитячих будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. Гроші на це виділили з державного бюджету. Також ми розповідали, що зміниться для ВПО у наступному році.

Одеса переселенці житло Новини Одеси ВПО соціальна допомога

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