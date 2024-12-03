В Одесі куплять квартири для прийомних родин переселенців за 50 млн

Діти розпаковують коробки. Фото: ілюстративне/freepik

Одеська мерія визначилася з житлом, яке закуплять для дитячих будинків сімейного типу, переміщених з прифронтових територій. Гроші на це виділили з державного бюджету.

Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні виконкому Одеської міської ради у вівторок, 3 грудня.

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Що вирішили

Одеса отримала 53,4 млн грн державної субвенції на придбання житла для прийомних родин. Служба зі справ дітей розмістила оголошення про пошук будинків. На нього відгукнулися п'ятнадцять продавців. Мерія відібрала найкращі пропозиції на загальну суму 49,2 млн грн.

"Всі будинки великої площі, багатокімнатні, в належному стані, з прибудинковою територією та готові до заселення великих родин, які обрали Одесу своїм другим домом", — зазначив мер міста Геннадій Труханов.

Йдеться про шість будинків сімейного типу. Вони перебралися до Одеси з Донецької, Луганської та Херсонської областей.

Нагадаємо, рішення про придбання житла для дитячих будинків сімейного типу ухвалила Одеська міськрада. Загалом в Одеській області до кінця року придбають 12 приміщень для дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей.