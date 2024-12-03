В Одессе купят квартиры для приемных семей переселенцев за 50 млн

Дети распаковывают коробки. Фото: иллюстративное/freepik

Одесская мэрия определилась с жильем, которое будет закуплено для детских домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий. Деньги на это выделили из государственного бюджета.

Такое решение было принято на внеочередном заседании исполкома Одесского городского совета во вторник, 3 декабря.

Читайте также:

Что решили

Одесса получила 53,4 млн. грн. государственной субвенции на приобретение жилья для приемных семей. Служба по делам детей разместила объявление о поиске домов. На него откликнулось пятнадцать продавцов. Мэрия отобрала самые лучшие предложения на общую сумму 49,2 млн грн.

"Все дома большой площади, многокомнатные, в надлежащем состоянии, с придомовой территорией и готовы к заселению больших семей, избравших Одессу своим вторым домом", — отметил мэр города Геннадий Труханов.

Речь идет о шести домах семейного типа. Они перебрались в Одессу из Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Напомним, решение о приобретении жилья для детских домов семейного типа принял Одесский горсовет. В Одесской области до конца года приобретут 12 помещений для детских домов семейного типа, в которых воспитывается 105 детей.