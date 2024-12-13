В Одессе будет новый центр для переселенцев

Переселенцы в Одессе. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

В Одессе планируют создать центр для временного размещения внутренне перемещенных лиц. Помещение уже нашли, но его еще предстоит отремонтировать.

Об этом сообщает издание "Укринформ".

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Где и когда

Центр будет создан на базе общежития на улице Краснова. По подсчетам мэрии, там могут разместиться 110 семей. Сейчас готовится проектная документация для капитального ремонта помещений. Сами ремонтные работы начнутся уже в следующем году.

Отметим, что, по данным Одесского горсовета, в городе находятся около 132 тыс. внутри перемещенных лиц. В этом году для переселенцев обустроили десять модульных домов. Их Одесса получила в качестве гуманитарной помощи.

Напомним, в Одессе закупят жилье для детских домов семейного типа, перемещенных с прифронтовых территорий. Деньги на это выделили из государственного бюджета. Также мы рассказывали, что изменится для ВПЛ в следующем году.