В Україні спростили процедуру надання компенсації переселенцям

Люди з валізою. Фото: ілюстративне/соцмережі

Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт про підтримку переселенців. Відтепер внутрішньо переміщеним особами стане легше отримати відшкодування за постраждале житло.

Про це повідомив співавтор проєкту, народний депутат Олексій Гончаренко.

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Що змінилося

Новий закон стосується майна, яке перебуває у зоні бойових дій або в окупації. Через це власники не можуть зафіксувати пошкодження. Процедуру компенсації для них спростили. Зокрема, пошкоджене майно на окупованих територіях прирівнюється до зруйнованого. Відповідно, відшкодування можна отримати без проведення обстеження.

"Це сприятиме адаптації ВПО в нових громадах і покращенню їхніх умов життя, надаючи можливість швидше отримати допомогу для відновлення житла", — говорить Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, у Вінницькій та Дніпропетровській областях переселенцям відшкодують витрати на оренду житла. Фінансову допомогу надаватимуть родинам, які проживають у приймаючих громадах впродовж пів року.

Також ми повідомляли, що в Одесі відкриють новий центр для переселенців. Він розрахований на 110 сімей. Але розміститися в ньому вони зможуть не раніше, ніж через рік.