РФ перебазировала корабли Черноморского флота из Крыма в Новороссийск - спикер ВМС Плетенчук

Корабли РФ в Крыму. Фото иллюстративное: УНИАН

Россияне передислоцировали все свои боевые корабли из Севастополя в Новороссийск из-за опасности поражения со стороны ВСУ. А ПВО полуострова не способно прикрывать все военные объекты, которых там немало.

Об этом сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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В ВМС Украины сообщили, что Севастополь до сих пор остается главной базой Черноморского флота РФ. Поскольку там есть хорошо развитая военная инфраструктура и логистика. Однако Крым сейчас находится под полным огневым контролем ВСУ, а ПВО не всегда способно отражать удары украинских дронов. Поэтому там остались только вспомогательные резервы ЧФ, а сами боеспособные суда уже перебазированы в Новороссийск.

"Они пытаются стягивать в Крым средства ПВО, чтобы засыпать те, скажем так, сакральные объекты, из-за которых они больше всего заботятся. Но вы видите, что периодически у них есть "пропущенные" в таких локациях, к которым даже нельзя дотянуться с телефонами и поснимать. Это как правило и полигоны и аэродромы и так далее",— говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук добавил, что объектом, который является самым защищенным в Крыму системами ПВО остается мост через Керченский пролив.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ отвлекает ВСУ наступлением на юг. А также о новой роли Украины в мире.