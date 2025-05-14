Украина показывает силу на мировой арене - как реагирует Россия

Военные расписываются на флаге Украины. Фото: Новини.LIVE

Украина перестает быть объектом международной политики — она получает шанс стать субъектом глобальных решений. В новом многополярном мире ключевую роль будут играть не только армии, но и способность мыслить стратегически. Разбираемся, как воспользоваться этим шансом и не потерять свои позиции силы.

Журналисты Новини.LIVE спросили об этом у политолога Алексея Буряченко.

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Послевоенная система международных отношений, сформированная по итогам Ялтинской конференции, больше не соответствует реалиям. Она рассыпается вместе с монополией США на определение правил игры в глобальной политике. Вместо этого мир входит в новую фазу — многополярного и менее иерархического порядка, где все участники становятся одновременно ответственными и уязвимыми.

"Когда гегемон — США — добровольно отходит от роли единоличного арбитра, тогда межгосударственные отношения становятся паритетными. И тогда общей становится не только ответственность, но и проблемы. Именно в этом новом формирующемся мире Украина имеет шанс стать активным игроком. Этот мир может способствовать не только освобождению территорий, а прежде всего — возвращению людей, которые сейчас остаются заложниками оккупации. И кажется, даже в Вашингтоне начинают понимать, что с Россией при Путине можно говорить только с позиции силы", — говорит политолог Алексей Буряченко.

Политолог Алексей Буряченко о мировой безопасности. Фото: Новини.LIVE

В новом глобальном раскладе Украина перестает быть лишь объектом помощи. Она становится субъектом политики, формирующим повестку дня.

Одесса — разменная монета

Эксперт обращает внимание на ситуацию в Южном регионе. Одесса, с ее многонациональным и открытым обществом, сделала четкий цивилизационный выбор. И никакие спекуляции относительно ее "обмена" не имеют под собой оснований.

"Россияне очень ошибаются, если считают, что Одесса — это до сих пор "русский город". Одесса изменилась. Даже в театре Музкомедии, на Привозе, в магазинах русский язык уже почти не слышен. Его влияние на регион существенно уменьшилось. Город стал еще более украинским и проевропейским", — отмечает эксперт.

Политолог Алексей Буряченко о том, станет ли Одесса разменной монетой. Фото: Новини.LIVE

Город не просто адаптировался — он превратился в важный центр украинской идентичности и экономики. А в будущем может стать опорной точкой для международного сотрудничества.

Возвращение территорий

Главный вывод аналитика заключается в том, что Россия не воспринимает компромиссов, как жестов доброй воли. Для нее это — лишь повод перегруппироваться. Поэтому любая стратегия должна базироваться на четком давлении — военном, политическом и экономическом.

"Россия поймет только язык силы. Если с ней вести переговоры, как предлагает Трамп — как с равным партнером, — ничего не изменится. Она может согласиться на временное прекращение огня, но не на справедливый мир. Россия не готова ни к международному мониторингу, ни к миротворческим миссиям, ни к гарантиям неповторения агрессии. И именно поэтому все разговоры о компромиссах сейчас выглядят наивно", — объясняет политолог.

Политолог Алексей Буряченко о возвращении территорий. Фото: Новини.LIVE

Для Украины это означает одно: каждый шаг должен быть рассчитан на усиление давления. Военный компонент — лишь часть этого давления. Речь идет также о санкциях, изоляции агрессора на международных площадках, юридических инструментах и укреплении альянсов. Украина имеет уникальное окно возможностей, чтобы закрепиться в новой системе мировой безопасности не как просительница помощи, а как ее гарант для региона.

Ранее мы писали, что Келлог назвал главное препятствие для прекращения огня в Украине. А также, о том что Трамп назвал ЧМ-2026 возможным стимулом для завершения войны.