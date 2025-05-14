Україна показує силу на світовій арені - як реагує Росія

Військові розписуються на прапорі України. Фото: Новини.LIVE

Україна перестає бути об’єктом міжнародної політики — вона отримує шанс стати суб’єктом глобальних рішень. У новому багатополярному світі ключову роль відіграватимуть не лише армії, а й здатність мислити стратегічно. Розберемось, як скористатися цим шансом та не втрачати свої позиції сили.

Журналісти Новини.LIVE запитали про це у політолога Олексія Буряченка.

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Світова безпека

Післявоєнна система міжнародних відносин, сформована за підсумками Ялтинської конференції, більше не відповідає реаліям. Вона розсипається разом із монополією США на визначення правил гри у глобальній політиці. Натомість світ входить у нову фазу — багатополярного й менш ієрархічного порядку, де всі учасники стають одночасно відповідальними та вразливими.

"Коли гегемон — США — добровільно відходить від ролі одноосібного арбітра, тоді міждержавні відносини стають паритетними. І тоді спільною стає не лише відповідальність, а й проблеми. Саме у цьому новому світі, що формується, Україна має шанс стати активним гравцем. Цей світ може сприяти не тільки звільненню територій, а найперше — поверненню людей, які зараз залишаються заручниками окупації. І здається, навіть у Вашингтоні починають розуміти, що з Росією при Путіні можна говорити лише з позиції сили", — каже політолог Олексій Буряченко.

Політолог Олексій Буряченко про світову безпеку. Фото: Новини.LIVE

У новому глобальному розкладі Україна перестає бути лише об’єктом допомоги. Вона стає суб’єктом політики, що формує порядок денний.

Одеса — розмінна монета

Експерт звертає увагу на ситуацію в Південному регіоні. Одеса, з її багатонаціональним і відкритим суспільством, зробила чіткий цивілізаційний вибір. І жодні спекуляції щодо її "обміну" не мають під собою підстав.

"Росіяни дуже помиляються, якщо вважають, що Одеса — це досі "русскій город". Одеса змінилася. Навіть у театрі музкомедії, на Привозі, у магазинах російську мову вже майже не чути. Її вплив на регіон суттєво зменшився. Місто стало ще більш українським і проєвропейським", — зазначає експерт.

Політолог Олексій Буряченко про те, чи стане Одеса розмінною монетою. Фото: Новини.LIVE

Місто не просто адаптувалося — воно перетворилося на важливий центр української ідентичності та економіки. А в майбутньому може стати опорною точкою для міжнародної співпраці.

Повернення територій

Головний висновок аналітика полягає в тому, що Росія не сприймає компромісів, як жестів доброї волі. Для неї це — лише привід перегрупуватися. Тому будь-яка стратегія має базуватись на чіткому тиску — військовому, політичному та економічному.

"Росія зрозуміє лише мову сили. Якщо з нею вести переговори, як пропонує Трамп — як із рівним партнером, — нічого не зміниться. Вона може погодитися на тимчасове припинення вогню, але не на справедливий мир. Росія не готова ані до міжнародного моніторингу, ані до миротворчих місій, ані до гарантій неповторення агресії. І саме тому всі розмови про компроміси зараз виглядають наївно", — пояснює політолог.

Політолог Олексій Буряченко про повернення територій. Фото: Новини.LIVE

Для України це означає одне: кожен крок має бути розрахований на посилення тиску. Військовий компонент — лише частина цього тиску. Йдеться також про санкції, ізоляцію агресора на міжнародних майданчиках, юридичні інструменти та зміцнення альянсів. Україна має унікальне вікно можливостей, щоби закріпитися в новій системі світової безпеки не як прохачка допомоги, а як її гарант для регіону.

Раніше ми писали, що Келлог назвав головну перешкоду для припинення вогню в Україні. А також про те, що Трамп назвав ЧС-2026 можливим стимулом для завершення війни.