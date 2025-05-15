РФ перебазовувала кораблі Чорноморського флоту з Криму у Новоросійськ - речник ВМС Плетенчук

Кораблі РФ у Криму. Фото ілюстративне: УНІАН

Росіяни передислокували усі свої бойові кораблі з Севастополя у Новоросійськ через небезпеку ураження з боку ЗСУ. А ППО півострову не здатне прикривати усі військові об'єкти, яких там чимало.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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У ВМС України повідомили, що Севастополь досі залишається головною базою Чорноморського флоту РФ. Оскільки там є добре розбудована військова інфраструктура та логістика. Однак Крим наразі знаходиться під повним огневим контролем ЗСУ, а ППО не завжди здатне відбивати удари українських дронів. Тому там залишилися лише допоміжні резерви ЧФ, а самі боєздатні судна вже перебазовані у Новоросійськ.

"Вони намагаються зтягувати в Крим засоби ППО аби засистити ті, скажімо так, сакральні об'єкти, через які вони найбільше опікуються. Але ви бачете, що періодично у них є "пропущені" в таких локаціях, до яких навіть не можна дотягнутися з телефонами та познімати. Це як правило і полігони і аеродроми і таке інше",— каже речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

Дмитро Плетенчук додав, що об'єктом, який є найзахищенішим у Криму системами ППО залишається міст через Керченську протоку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ відволікає ЗСУ наступом на південь. А також про нову роль України у світі.