Россия активизировала боевые действия на фронте и отвлекает ВСУ от самых жарких направлений - Братчук

Военные РФ. Фото иллюстративное: PAP/EPA

Россия продолжает попытки давить на Приднепровском и Запорожском направлениях. Таким образом враг хочет отвлечь силы обороны от горячих участков фронта: Донецкой и Луганской областей.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Интенсивность увеличилась

По сравнению с апрелем, в начале мая интенсивность боевых действий на фронте значительно увеличилась. Враг пытается создать для себя более выгодные условия на будущих переговорах за счет наступательных действий, в том числе и на Приднепровском направлении. Однако пока успехов не достиг.

"России нужны успехи на фронте, какие-то как считает Москва, козырные карты. И именно наступательные действия на самых уязвимых участках она считает козырными картами. Создает буферную зону на севере, а как отвлекающий маневр увеличивает активность на Запорожском и Приднепровском направлениях",— говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук добавил, что враг намеренно осуществляет меньше обстрелов тыловых городов, чтобы создать иллюзию того, что РФ якобы готова к переговорам.

Напомним, недавно мы писали о том, почему россияне боятся выводить флот в Черное море. А также о ликвидации танка одесскими военными.