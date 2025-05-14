Одесские операторы дронов уничтожили российский танк - видео от ВСУ

Обнаружить и уничтожить — одесситы показали ликвидацию танка
Одесские операторы дронов снова продемонстрировали блестящую осведомленность в своем деле на фронте. Бойцам удалось обнаружить и ликвидировать искусно замаскированный российский танк.
Об этом сообщили бойцы 35-й отдельной бригады морской пехоты им. М. Остроградского.
Подробности боя
Бойцы 35-й ОБМП им. М. Остроградского с помощью БпЛА проводили разведку вдоль лесополосы на линии фронта. Операторы дронов заметили что-то подозрительное среди деревьев, а когда подлетели ближе — увидели хорошо замаскированный российский танк. После обнаружения цели одесситы нанесли точный удар FРV-дроном, превратив бронемашину в металлолом.
"Операторы ББС 35 бригады морской пехоты уничтожили хорошо замаскированный танк оккупантов", — говорится в сообщении бойцов.
Напомним, недавно мы писали об уничтожении вражеской техники. А также о том, как пограничники сбивали дроны во время атаки.
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