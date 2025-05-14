Одеські оператори дронів знищили російський танк - відео від ЗСУ

Знищений танк. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Одеські оператори дронів знову продемонстрували блискучу обізнаність своєї справи на фронті. Бійцям вдалося виявити та ліквідувати майстерно замаскований російський танк.

Про це повідомили бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. М. Остроградського.

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Бійці 35-ї ОБМП ім. М. Остроградського за допомогою БпЛА проводили розвідку вздовж лісосмуги на лінії фронту. Оператори дронів помітили щось підозріле серед дерев, а коли підлетіли ближче — побачили добре замаскований російський танк. Після виявлення цілі одесити нанесли влучний удар FРV-дроном, перетворивши бронемашину на металобрухт.

"Оператори ББС 35 бригади морської піхоти знищили добре замаскований танк окупантів", — йдеться у повідомленні бійців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення ворожої техніки. А також про те, як прикордонники збивали дрони під час атаки.