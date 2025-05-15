Росія активізувала бойові дії на фронті та відволікає ЗСУ від найспекотніших напрямків - Братчук

Військові РФ. Фото ілюстративне: PAP/EPA

Росія продовжує спроби тиснути на Придніпровському та Запорізькому напрямках. Таким чином ворог хоче відволікти сили оборони від найгарячиших ділянок фронту: Донеччини та Луганщини.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Інтенсивність збілшилася

У порівнянні з квітнем, на початку травня інтенсивність бойових дій на фронті значно збільшилася. Ворог намагається створити для себе більш вигідні умови на майбутніх перемовинах за рахунок наступальних дій, зокрема і на Придніпровському напрямку. Однак поки успіхів не досяг.

"Росії потрібні успіхи на фронті, якісь як вважає Москва, козирні карти. І саме наступальні дії на наймпекотніших ділянках вона вважає козирними картами. Створює буферну зону на півночі, а як відволікаючий маневр збільшує активність на Запорізькому та Придніпровському напрямках", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук додав, що ворог навмисно здійснює менше обстрілів тилових міст, аби створити іллюзію того, що РФ нібито готова до переговорів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому росіяни бояться виводити флот у Чорне море. А також про ліквідацію танку одеськими військовими.