Россия нанесла дроновый удар по Одесской области - последствия и фото

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Сегодня, в ночь на 16 мая, враг в очередной раз обстрелял гражданскую инфраструктуру Одесской области. В результате российских ударов БпЛа пострадали три человека, один из которых сейчас в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

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Последствия атаки

В результате попадания по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. На момент атаки пострадавшие находились по месту жительства. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

"Один человек после получения медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно, еще один раненый находится в состоянии средней тяжести, пострадавшая женщина в крайне тяжелом состоянии. Наши врачи борются за их жизнь и здоровье", — сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Добавим, за эту ночь в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу: в 02:16, в 03:28 и в семь утра.

Гараж с автомобилями. Фото: ГСЧС Одесской области

Уничтоженный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

После обстрела утром Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители открыли дело

Одесская областная прокуратура открыла дело по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). Полный перечень разрушений и повреждений пока правоохранителями только устанавливается. На местах уже работают коммунальные службы.

Поврежденные дома. Фото: Одесская областная прокуратура

Последствия атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Сожженные авто. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, что Черноморский флот сейчас под ударами ВСУ. А также о том, что предпринимателям могут компенсировать убытки от обстрелов.