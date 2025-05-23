В Одесі пролунали вибухи — що відомо

Дим у небі. Фото ілюстративне: politeka

В Одесі пролунала серія потужних вибухів, зараз, 23 квітня. В регіоні оголошена повітряна тривога у зв'язку із загрозою випуску балістичних ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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О 14:10 в Одеському регіоні оголосили повітряну тривогу у зв'язку з запусками балістичних ракет із Криму. Вже через кілька хвилин в обласному центрі пролунало декілька потужних вибухів. Моніторингові канали повідомляють про застосування БР "Іскандер-М". Однак офіційних підтверджень цього поки немає.

Попередження моніторингових каналів. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про застосування нових дронів під час ранкового обстрілу. А також про наслідки минулої атаки.