В Одессе прогремели взрывы — что известно

Дым в небе. Фото иллюстративное: politeka

В Одессе прогремела серия мощных взрывов, сейчас, 23 апреля. В регионе объявлена воздушная тревога в связи с угрозой запуска баллистических ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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В 14:10 в Одесском регионе объявили воздушную тревогу в связи с запусками баллистических ракет из Крыма. Уже через несколько минут в областном центре прозвучало несколько мощных взрывов. Мониторинговые каналы сообщают о применении БР "Искандер-М". Однако официальных подтверждений этого пока нет.

Предупреждение мониторинговых каналов. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, недавно мы писали о применении новых дронов во время утреннего обстрела. А также о последствиях прошлой атаки.