Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Наслідки дронової атаки на Одещину — є постраждалі

Наслідки дронової атаки на Одещину — є постраждалі

Ua en ru
Дата публікації: 23 травня 2025 11:03
Атака російських БпЛА 23 травня - на Одещині є постраждалі
Дрон РФ. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Сьогодні вранці, 23 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури, дві людини постраждали.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Внаслідок ранкової атаки у передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок. Постраждали двоє людей, медики вже надали їм всю необхідну допомогу. Наразі рятувальники та працівники комунальних служб працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

None - фото 1
Повідомлення Кіпера. Фото: скриншот

Вибухи 23 травня

Повітряну тривогу сьогодні оголосили ще о 8:20 ранку, а вже о 9:25 мешканці передмістя почули вибухи у небі. Сили ППО працювали по ворожих дронах, які були запущені Росією. Відбій пролунав о 9:40.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи на Одещині. А також про те, чому поменшало обстрілів портової інфраструктури регіону.

Одеса обстріли Новини Одеси війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /