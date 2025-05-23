Атака російських БпЛА 23 травня - на Одещині є постраждалі

Дрон РФ. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Сьогодні вранці, 23 травня, ворог атакував Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу є пошкодження цивільної інфраструктури, дві людини постраждали.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

Внаслідок ранкової атаки у передмісті Одеси було пошкоджено приватний будинок. Постраждали двоє людей, медики вже надали їм всю необхідну допомогу. Наразі рятувальники та працівники комунальних служб працюють над ліквідацією наслідків ворожого удару.

Повідомлення Кіпера. Фото: скриншот

Вибухи 23 травня

Повітряну тривогу сьогодні оголосили ще о 8:20 ранку, а вже о 9:25 мешканці передмістя почули вибухи у небі. Сили ППО працювали по ворожих дронах, які були запущені Росією. Відбій пролунав о 9:40.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вибухи на Одещині. А також про те, чому поменшало обстрілів портової інфраструктури регіону.