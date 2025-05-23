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Последствия дроновой атаки на Одесчину — есть пострадавшие

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Дата публикации 23 мая 2025 11:03
Атака российских БпЛА 23 мая - в Одесской области есть пострадавшие
Дрон РФ. Фото иллюстративное: mil.in.ua

Сегодня утром, 23 мая, враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры, два человека пострадали.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В результате утренней атаки в пригороде Одессы был поврежден частный дом. Пострадали два человека, медики уже оказали им всю необходимую помощь. Сейчас спасатели и работники коммунальных служб работают над ликвидацией последствий вражеского удара.

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Сообщение Кипера. Фото: скриншот

Взрывы 23 мая

Воздушную тревогу сегодня объявили еще в 8:20 утра, а уже в 9:25 жители пригорода услышали взрывы в небе. Силы ПВО работали по вражеским дронам, которые были запущены Россией. Отбой прозвучал в 9:40.

Напомним, недавно мы писали о взрывах в Одесской области. А также о том, почему стало меньше обстрелов портовой инфраструктуры региона.

Одесса обстрелы Новости Одессы война в Украине Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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