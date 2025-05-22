Графіки відключень світла на завтра в Одесі - прогноз від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні деяким містянам відключали електроенергію через проведення ремонтних робіт. Проте завтра, 23 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують, хоча ситуація може і змінюватися.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання знижується

Споживання електроенергії демонтструє тенденцію до зниження. Сьогодні, 22 травня, станом на 9:30, його рівень був на 3,5% меншим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — встановлення ясної погоди, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, які погодні умови очікують завтра на одеситів.