Графики отключений света на завтра в Одессе - прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — когда у одесситов будет свет
Сегодня некоторым горожанам отключали электроэнергию из-за проведения ремонтных работ. Однако завтра, 23 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют, хотя ситуация может и меняться.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление снижается
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 22 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,5% меньше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — установление ясной погоды, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, какие погодные условия ожидают завтра одесситов.
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