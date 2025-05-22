Прогноз погоди в Одесі на завтра, 23 травня — синоптики обіцяють дощ із грозою

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 23 травня, на Одесу очікує відчутне похолодання з хмарною погодою. Крім того, велика ймовірність опадів, а в області можлива гроза.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

В Одесі завтра прогнозують мінливу хмарність. Вранці та вдень синоптики обіцяють невеликий дощ. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі коливатиметься від 12 до 14 °C, вдень з 18 до 20 °C. Температура морської води — приблизно 12-13 °C.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

В Одеській області ясного неба також можна не очікувати, прогнозують дощі із грозами. Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с. Температуру вночі обіцяють на рівні 9-14 °C, однак вдень потеплішає до 18-23 °C, а місцями й до 26 °C. На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нестабільну погоду протягом всього тижня. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.