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Возьмите куртку и зонтик — погода в Одессе на завтра

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Дата публикации 22 мая 2025 16:47
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 23 мая — синоптики обещают дождь с грозой
Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 23 мая, Одессу ожидает ощутимое похолодание с облачной погодой. Кроме того, велика вероятность осадков, а в области возможна гроза.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

В Одессе завтра прогнозируют переменную облачность. Утром и днем синоптики обещают небольшой дождь. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от 12 до 14 °C, днем с 18 до 20 °C. Температура морской воды — примерно 12-13 °C.

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Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

В Одесской области ясного неба также можно не ожидать, прогнозируют дожди с грозами. Ветер будет юго-восточный, 9-14 м/с. Температуру ночью обещают на уровне 9-14 °C, однако днем потеплеет до 18-23 °C, а местами и до 26 °C. На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о нестабильной погоде в течение всей недели. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.

Одесса синоптик Новости Одессы дождь прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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