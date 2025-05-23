Последствия баллистической атаки на портовую инфраструктуру Одессы — есть погибший и раненые

Последствия атаки. Фото: Алексей Кулеба в соцсети

Россия ударила двумя баллистическими ракетами по портовой инфраструктуре Одессы. В результате атаки один работник порта погиб, еще 8 получили ранения различной степени тяжести.

Об этом сообщают глава Одесской ОВА Олег Кипер и вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

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Последствия атаки

Четверо раненых сейчас находятся в тяжелом состоянии. Двое получили повреждения средней степени тяжести и еще столько же имеют незначительные телесные повреждения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь и борются за жизнь и здоровье каждого. В результате атаки повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника.

"Это был обычный рабочий день в обычном украинском порту. Люди работали, техника перегружала контейнеры. Не было ни одного военного объекта — только гражданская инфраструктура. Россия снова ударила по мирному, стратегически важному объекту, который имеет значение для продовольственной безопасности мира", — пишет вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Добавим, всего с начала полномасштабного вторжения РФ повредила и уничтожила почти 400 объектов портовой инфраструктуры и более 30 судов. В результате этих атак пострадало 106 гражданских лиц.

Напомним, недавно мы писали о серии взрывов, которые раздавались в Одессе. А также об испытаниях новых дронов.