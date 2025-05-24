Російські ракетоносії в Чорному та Середземному морях

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія не припиняє морський тиск на Україну. Станом на ранок, 24 травня, на рейдах у Чорному та Середземному морях чергують споряджені ракетоносії. Загалом — до 20 ракет у залпі.

Про це у суботу, 24 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

Реклама

Читайте також:

Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів на чергуванні

У Чорному морі перебувають два російські кораблі, обидва — носії крилатих ракет "Калібр". Загальна кількість ракет, які вони можуть випустити, — до 12.

В Азовському морі наразі немає жодного ворожого судна.

У Середземному морі зафіксовано три російські кораблі, один з яких також озброєний "Калібрами". Його залп — до 8 ракет.

Рух через Керченську протоку

Через Керченську протоку в інтересах Росії за останню добу до Чорного моря пройшло 10 суден, з яких 8 рушили далі в бік Босфору. У зворотному напрямку — до Азовського моря — пройшло 7 суден, 5 з них прибули з боку Босфору.

Окрім цього, російські кораблі продовжують порушувати міжнародну Конвенцію SOLAS — вимикають системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює контроль за судноплавством і створює додаткові ризики.

Нагадаємо, через російський обстріл в одному з будинків Києва вигоріли квартири. Також ми писали, що кількість жертв балістичної атаки Росії по Одесі зросла до двох людей.