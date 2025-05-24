Российские ракетоносители в Черном и Средиземном морях

Ракеты наготове — россияне вывели корабли в Черное море
Россия не прекращает морское давление на Украину. По состоянию на утро, 24 мая, на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители. В общем — до 20 ракет в залпе.
Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей на дежурстве
В Черном море находятся два российских корабля, оба — носители крылатых ракет "Калибр". Общее количество ракет, которые они могут выпустить, — до 12.
В Азовском море пока нет ни одного вражеского судна.
В Средиземном море зафиксировано три российских корабля, один из которых также вооружен "Калибрами". Его залп — до 8 ракет.
Движение через Керченский пролив
Через Керченский пролив в интересах России за последние сутки в Черное море прошло 10 судов, из которых 8 двинулись дальше в сторону Босфора. В обратном направлении — в Азовское море — прошли 7 судов, 5 из них прибыли со стороны Босфора.
Кроме этого, российские корабли продолжают нарушать международную Конвенцию SOLAS — выключают системы автоматической идентификации, что затрудняет контроль за судоходством и создает дополнительные риски.
Напомним, из-за российского обстрела в одном из домов Киева выгорели квартиры. Также мы писали, что, количество жертв баллистической атаки России по Одессе возросло до двух человек.
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