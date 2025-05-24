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Ракеты наготове — россияне вывели корабли в Черное море

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Дата публикации 24 мая 2025 09:46
Российские ракетоносители в Черном и Средиземном морях
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия не прекращает морское давление на Украину. По состоянию на утро, 24 мая, на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители. В общем — до 20 ракет в залпе.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находятся два российских корабля, оба — носители крылатых ракет "Калибр". Общее количество ракет, которые они могут выпустить, — до 12.

В Азовском море пока нет ни одного вражеского судна.

В Средиземном море зафиксировано три российских корабля, один из которых также вооружен "Калибрами". Его залп — до 8 ракет.

Движение через Керченский пролив

Через Керченский пролив в интересах России за последние сутки в Черное море прошло 10 судов, из которых 8 двинулись дальше в сторону Босфора. В обратном направлении — в Азовское море — прошли 7 судов, 5 из них прибыли со стороны Босфора.

Кроме этого, российские корабли продолжают нарушать международную Конвенцию SOLAS — выключают системы автоматической идентификации, что затрудняет контроль за судоходством и создает дополнительные риски.

Напомним, из-за российского обстрела в одном из домов Киева выгорели квартиры. Также мы писали, что, количество жертв баллистической атаки России по Одессе возросло до двух человек.

Одесса Черное море Новости Одессы калибры угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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