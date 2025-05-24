Российские ракетоносители в Черном и Средиземном морях

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия не прекращает морское давление на Украину. По состоянию на утро, 24 мая, на рейдах в Черном и Средиземном морях дежурят снаряженные ракетоносители. В общем — до 20 ракет в залпе.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей на дежурстве

В Черном море находятся два российских корабля, оба — носители крылатых ракет "Калибр". Общее количество ракет, которые они могут выпустить, — до 12.

В Азовском море пока нет ни одного вражеского судна.

В Средиземном море зафиксировано три российских корабля, один из которых также вооружен "Калибрами". Его залп — до 8 ракет.

Движение через Керченский пролив

Через Керченский пролив в интересах России за последние сутки в Черное море прошло 10 судов, из которых 8 двинулись дальше в сторону Босфора. В обратном направлении — в Азовское море — прошли 7 судов, 5 из них прибыли со стороны Босфора.

Кроме этого, российские корабли продолжают нарушать международную Конвенцию SOLAS — выключают системы автоматической идентификации, что затрудняет контроль за судоходством и создает дополнительные риски.

Напомним, из-за российского обстрела в одном из домов Киева выгорели квартиры. Также мы писали, что, количество жертв баллистической атаки России по Одессе возросло до двух человек.