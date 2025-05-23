Жертв балістичного обстрілу РФ побільшало - одесит помер у лікарні

Карета "швидкої". Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кількість жертв сьогоднішньої балістичної атаки Росії зросла до 2 людей. Щойно, від отриманих внаслідок обстрілу травм у лікарні помер ще один одесит.

Про це повдіомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Постраждалий помер

Одразу після обстрілу 71-річного одесита ушпиталили у важкому стані. Медики протягом кількох годин боролися з його життя, однак на жаль, він помер у лікарні.

"На жаль, кількість жертв сьогоднішньої ракетної атаки збільшилася. Від отриманих травм у лікарні помер 71-річний одесит. Висловлюю щирі співчуття родині…", — йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот

Атака 23 травня

Росія вдарила двома балістичними ракетами "Іскандер-М" по портовій інфраструктурі Одеси. В результаті влучання було пошкоджене машинне відділення, вибито вікна і двері у адміністративних будівлях, знищені транспортні засоби й техніка. Внаслідок атаки 40-річний співробітник порту загинув на місці, ще 8 отримали поранення різного ступеню важкості та були ушпиталені. Однак пізніше стало відомо про те, що один із постраждалих пішов із життя в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про денну атаку на Одесу. А також про серію вибухів, що лунали в місті.