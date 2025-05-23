Жертв баллистического обстрела РФ стало больше - одессит умер в больнице

Карета "скорой". Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Количество жертв сегодняшней баллистической атаки России возросло до 2 человек. Только что, от полученных в результате обстрела травм в больнице скончался еще один одессит.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Пострадавший умер

Сразу после обстрела 71-летнего одессита госпитализировали в тяжелом состоянии. Медики в течение нескольких часов боролись за его жизнь, но к сожалению, он умер в больнице.

"К сожалению, количество жертв сегодняшней ракетной атаки увеличилось. От полученных травм в больнице скончался 71-летний одессит. Выражаю искренние соболезнования семье...", — говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Атака 23 мая

Россия ударила двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" по портовой инфраструктуре Одессы. В результате попадания было повреждено машинное отделение, выбиты окна и двери в административных зданиях, уничтожены транспортные средства и техника. Во время атаки один 40-летний сотрудник порта погиб на месте, еще 8 получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Однако позже стало известно о том, что один из пострадавших ушел из жизни в больнице.

Напомним, недавно мы писали о дневной атаке на Одессу. А также о серии взрывов, которые раздавались в городе.