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Ракети напоготові — ситуація в Чорному та Середземному морях

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Дата публікації: 17 травня 2025 10:24
Ракетоносії на рейді 17 травня — ситуація у Чорному морі
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ситуація у морях станом на сьогодні виглядає спокійною поблизу українських берегів — у Чорному та Азовському морях загарбників немає. Однак ракетоносій із "Калібрами" досі перебуває у Середземному морі. Окрім цього окупанти продовжують активно використовувати морське сполучення, порушуючи міжнародні правила та приховуючи пересування суден.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки ракетоносіїв у морях

За офіційними ВМС ЗСУ, у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів наразі немає. Втім, у Середземному морі присутні три ворожі кораблі, один з яких оснащено крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до восьми одиниць. 

Рух Керченською протокою

За останню добу через Керченську протоку пройшло 15 суден: сім у напрямку Чорного моря, з яких чотири далі вирушили до Босфору, та вісім — у напрямку Азовського моря, з них шість прибули з Босфору. Це свідчить про продовження активної логістики ворога.

Окрім цього Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року. Її судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що створює загрозу безпеці на воді та унеможливлює повноцінний моніторинг.

Нагадаємо, вранці 17 травня російські окупанти атакували рейсовий автобус поблизу Білопілля у Сумській області, є загиблі та поранені. Також ми писали, що оператори Сил спеціальних операцій підрозділу "Баліста" знищили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор".

Одеса Чорне море Новини Одеси калібри загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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