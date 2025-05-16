Впереше за останній тиждень росіяни знову вивели у Чорне море ракетоносії із "Калібрами" - ВМС та моніторингові канали

Російські кораблі. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Впереше за останній тиждень росіяни знову вивели у Чорне море ракетоносії із "Калібрами". Крім того, ворог продовжує становити загрозу і в акваторії Середземного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Кораблі знову на рейді

У Чорне море щойно були виведені на патрулювання щонайменше 4 надводні військовіх кораблі Росії, які можуть випустити до 32 крилатих ракет. У Середземному морі на рейді перебувають 3 судна РФ, одне з яких споряджене одразу 8 "Калібрами". В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Повідомлення про кораблі. Фото: скриншот

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 7 суден, 3 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 4 кораблі, 2 з яких прямували зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ бракує обладнання для кораблів. А також про те, куди Росія передислокувала частину флота.